Erdoğan seçim yasağına rağmen oy kullandığı okulda para ve oyuncak dağıttı

Seçim çalışmaları yasaklarına rağmen Erdoğan oy kullandığı okulda çocuklara para, oyuncak ve tişört dağıttı.

Erdoğan seçim yasağına rağmen oy kullandığı okulda para ve oyuncak dağıttı

Türkiye bugün nefesini tuttu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için herkes sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oy vermek için İstanbul’daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti.

Erdoğan, oy kullanmak için okula geldiği sırada yasaya aykırı şekilde seçim çalışmalarını sürdürdü.

Çocuklara oyuncak ve 200 TL veren Erdoğan, yetişkinlere de üstünde kendi fotoğrafının olduğu tişörtler dağıttı.

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Propaganda yasaklarına aldırmayan bir grup ise okulun önünde Erdoğan lehine slogan attı.

Oy verdikten sonra açıklama yapan Erdoğan, Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylamaya şahit olunduğunu belirterek, "Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi.

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SEÇİM YASAĞI

Seçim yasakları bu sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Propaganda yasağı, bugün (27 Mayıs) saat 18.00'de başladı. Yasak 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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