Erdoğan Sisi'nin kolunu tuttu. 'Mursi'nin katili' denilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Suudi Arabistan'da bir dönem arasının oldukça bozuk olduğu darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere Sisi ile görüşmesini anlattı.

Gazze'ye yapılan insani yardımlara ilişkin açıklama yaptığı sırada bu görüşmeye değinen Erdoğan, Sisi için övgü dolu sözler sarfetti.

KOL KOLA POZ

Öte yandan Erdoğan daha önce katil, darbeci dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile kol kola poz verdi.

Erdoğan ile Sisi’nin oldukça samimi fotoğraflarının paylaşılmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Erdoğan’ın geçmişte Sisi’ye yönelik sözlerini hatırlattı.

“YAPTIĞI GAYRETLER TAKDİRE ŞAYAN”

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölüm şöyle:

Mısır Devlet Başkanı Sayın Sisi'yle yaptığım görüşmede yine bunları (Filistin-İsrail savaşı ve insanı yardımlar) görüştük.

Tabii Mısır Devlet Başkanı'nın özellikle Refah Kapısı’nı bütün olumsuzluklara rağmen işletmesi, burayı devreye sokması çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda da şu ana kadar yaptığı gayretler takdire şayandır.

Kendileriyle de irtibatlarımızı gerek dışişleri bakanlarımız gerek istihbarat başkanımız, onlar sürdürüyorlar ve biz de sürekli irtibat halinde kalacağımızın teyidini yaptık. Türkiye olarak varılacak bir çözümün uygulanması aşamasında, garantör sıfatıyla sorumluluk almaya hazır olduğumuzu tekrar dile getirdik.

ERDOĞAN SİSİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Erdoğan uzun süren Mısır-Türkiye geriliminde darbe ile yönetimi ele geçiren Sisi için, 'katil, tiran, darbeci' gibi ağır ifadeler kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdığan Sisi hakkında 4 yıl önce "Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var, asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkûm eden bir anti-demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam.” ifadelerini kullanmıştı.

Sisi ve Erdoğan geçen yıl Katar’ın başkenti Doha’da, Dünya Kupası’nın açılışında liderlere verilen resepsiyonda el sıkışmış ve 2013 yılından beri devam eden krizde buzlar tamamen erimişti.