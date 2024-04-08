‘Erdoğan siyasi geleceği için endişelenmeli’ İmamoğlu’ndan flaş sözler

31 Mart yerel seçimlerini büyük bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin, dış basında da yankıları devam ediyor. İngiltere merkezli Financial Times gazetesine konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili şaşırtan söylemlerde bulundu.

“ERDOĞAN AYNI ŞEYLERİ YAPMAYA DEVAM EDERSE…”

Financial Times, 31 Mart yerel seçimlerini, "Erdoğan'ın partisinin kurulduğundan bu yana en büyük seçim yenilgisi" olarak değerlendirirken, Ekrem İmamoğlu verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi geleceğinden endişe duyması gerektiğini ifade etti.

"Tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse siyasi geleceği için endişelenmeli. Erdoğan seçmenin mesajını almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrünün kısalacak.” İfadelerini kullanan İmamoğlu, Erdoğan için “Her şey onun elinde” dedi.

"KORKACAK KİŞİ ERDOĞAN"

Yerel seçimler hakkında da konuşan İmamoğlu, "Bu asla sadece İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının kendisini muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" yorumunda bulundu. Kendisine, hakkında açılan davalarla ilgili endişeli olup olmadığı sorusu yöneltilince İmamoğlu, "Korkacak kişi Erdoğan olabilir" cevabını verdi.