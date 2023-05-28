Erdoğan SMS atıp sandığa koşun dedi. Kılıçdaroğlu’na SMS yasaklanmıştı

Kılıçdaroğlu'na seçim öncesi SMS yasağı getirilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıklar kapanmadan AK Parti üyelerine gönderdiği SMS'de oy kullanma çağrısı yaptı.

Erdoğan SMS atıp sandığa koşun dedi. Kılıçdaroğlu’na SMS yasaklanmıştı

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda bir kez daha sandık başına gidiyor.

Kentlerden gelen haberler, 28 Mayıs'da sandıklardan 14 Mayıs'ta olduğu gibi uzun kuyruklar olmadığı yönünde.Ancak buna seçmenin sandığa ilgisizliği mi yoksa pusulanın çok kısa olmasının mı neden olduğu bilinmiyor.

ERDOĞAN SMS GÖNDERDİ

Gazeteci Altan Sancar'ın aktardığına göre Erdoğan, AK Parti üyelerine SMS göndererek sandığa gitmelerini istedi.

Gönderilen SMS'de şöyle dendi:

"Sayın üyemiz, Türkiye Yüzyılı için her birimizin sandığa giderek oyunu kullanması büyük önem arz etmektedir. Sen oyunu kullanırsan biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."

KILIÇDAROĞLU'NA SMS YASAKLANMIŞTI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara SMS atması BTK kararıyla yasaklanmıştı.

İşte o mesajlar:

erdogan-sms1.jpg

erdogan-sms2.jpg

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