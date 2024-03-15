Erdoğan ‘son seçimim’ dedi, Soylu kolları sıvadı! Gizlice görüştüğü isim ortaya çıktı

Kaynak: Cumhuriyet
Erdoğan ‘son seçimim’ dedi, Soylu kolları sıvadı! Gizlice görüştüğü isim ortaya çıktı
Erdoğan’ın ‘son seçimim’ çıkışının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Barış Pehlivan, Tansu Çiller ile Süleyman Soylu’nun Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Mete Düren’in evinde görüştüğünü yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, Erdoğan 31 Mart’taki seçimleri kastederek, “son seçimim” çıkışını yapması çok konuşulmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

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BEŞİKTAŞLI ESKİ YÖNETİCİNİN EVİNDE BULUŞTULAR

Terkoğlu, eski yol arkadaşları olan Süleyman Soylu ve Tansu Çiller’in Soylu’nun Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Mete Düren’in evinde buluştuğunu yazdı.

‘Tarihi netleştiremedim’ diyen Pehlivan, görüşmenin zamanlamasına dikkat çekti.

ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

İşte Pehlivan’ın ‘Soylu’nun sır buluşması’ başlıklı yazısı:

“Tarihi netleştiremedim ancak kısa bir süre önce olduğunu biliyorum.

Beşiktaş kulübünün eski yöneticilerinden Mete Düren’in evi...

İşte orada, Tansu Çiller ve Süleyman Soylu bir araya geldi. Bilen bilir, Çiller’in genel başkanlığı döneminde Soylu DYP’nin İstanbul teşkilatının başındaydı.

Görüşmenin içeriği şimdilik sır ancak buluşmanın karelerinin olduğunu biliyorum.

Bununla birlikte, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” dediği günümüzde eski iki yol arkadaşının buluşması dikkate değer.”

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