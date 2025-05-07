Erdoğan-Sudani zirvesi: Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni dönem!

Kaynak: AA
Erdoğan-Sudani zirvesi: Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni dönem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Irak Başbakanı Sudani’yi ağırlayacak. Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular masada.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, 'Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı' da icra edilecek. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda işbirliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir."

Altun, "Sayın Sudani'nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Dolandırıcılar bu kez de hukuk sistemine el attı! Hem avukatlar hem vatandaşlar mağdur...
Dolandırıcılar bu kez de hukuk sistemine el attı! Hem avukatlar hem vatandaşlar mağdur...
Aziz Sancar'a fahri doktora unvanı
Aziz Sancar'a fahri doktora unvanı
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında olay iddia
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında olay iddia
Milli Savunma Bakanı Güler Kamerun’da
Milli Savunma Bakanı Güler Kamerun’da
Kartalkaya yangını araştırmasında kritik karar!
Kartalkaya yangını araştırmasında kritik karar!