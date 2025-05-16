Erdoğan Tiran’da: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak!

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a vardı. Avrupa Birliği ve komşu ülkeleri birleştiren altıncı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, Tiran’da gerçekleşiyor. 47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirvede yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Arnavutluk’taki zirvenin ana teması “Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem” olarak açıklandı. Liderler, kıtayı ilgilendiren güncel konuları ele alacak. Bu çerçevede üç ayrı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.