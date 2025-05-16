Erdoğan Tiran’da: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak!

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak için Arnavutluk’a gitti.

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a vardı. Avrupa Birliği ve komşu ülkeleri birleştiren altıncı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, Tiran’da gerçekleşiyor. 47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirvede yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Arnavutluk’taki zirvenin ana teması “Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem” olarak açıklandı. Liderler, kıtayı ilgilendiren güncel konuları ele alacak. Bu çerçevede üç ayrı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Erdoğan Tiran’da: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak!

Son Haberler
Szymanski’ye İtalya’dan 15 milyon euroluk teklif
Szymanski’ye İtalya’dan 15 milyon euroluk teklif
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Erdoğan Tiran’da: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak!
Erdoğan, Arnavutluk'ta
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için istenen ceza belli oldu
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için istenen ceza belli oldu
Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü
Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü