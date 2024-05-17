Erdoğan Tokayev ile görüştü

Kaynak: AA
Erdoğan Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı, Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin geleceği ve bölgesel ile küresel konuları ele aldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni boyutlara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Kazakistan'da yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de kutlayarak, kendisine iyi dileklerde bulundu.

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