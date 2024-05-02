Erdoğan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz'ü kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Erdoğan ve Prof. Dr. Öz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Merkezinde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, AKP İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da hazır bulundu.

PROF. DR. MEHMET ÖZ KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde doğmuş, Türk-Amerikan hekim, sunucu ve siyasetçidir. Harvard Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi’nde eğitim görmüş, kliniksel uzmanlık alanları arasında minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypas bulunmaktadır.

Prof. Dr. Öz, televizyon programları ve yayımladığı kitaplarla tanınmış, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti’den senatörlük yarışına katılmış ve bu süreçte Başkan Joe Biden tarafından istifa etmesi istenmiştir.

Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü olarak görev alan Prof. Dr. Öz, New York Presbyterian Hastanesi’nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetmiştir. Forbes dergisi tarafından 2011 yılında en etkili 3. kişi olarak seçilmiş, çeşitli dergiler tarafından ‘Yılın Doktoru’, ‘Milenyum’un İyileştiricisi’, ‘Yılın En İyi Doktoru’, World Economic Forum tarafından ‘Yarının Küresel Lideri’ gibi unvanlarla ödüllendirilmiştir.

Özel hayatında, Lisa Lemole ile evli olan Prof. Dr. Mehmet Öz’ün dört çocuğu bulunmaktadır ve sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almaktadır.