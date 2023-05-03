Erdoğan: Vatandaşımızın alım gücü 2002 yılına göre daha fazla

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Vatandaşın alım gücünün 2002'ye göre daha fazla” olduğunu belirtti.

Erdoğan: Vatandaşımızın alım gücü 2002 yılına göre daha fazla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

“VATANDAŞIMIZIN ALIM GÜCÜ 2002 YILINA GÖRE DAHA FAZLADIR”

Memur maaşlarına zamla ilgili konuşan Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Milletimiz refahını artırmak için verdiğimiz mücadeleyi görüyor ve takdir ediyor. Vatandaşımızın alım gücü 2002 yılına göre daha fazladır" dedi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Emekli maaşlarına zamma ilişkin de konuşan, "7 bin 500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“30 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK”

“Hane desteği, taşınma, kira ve vefat edenlerin yakınlarına olmak üzere 30 milyar lira ödeme yaptık. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. Bayramdan önce evlerimizi teslim etmeye başladık. Felaket bölgesindeki insanımız devletine güveniyor. Hiçbir vatandaşımız bir sene içinde yeni yuvasına kavuşacağından asla şüphe duymuyor. Konutlardaki tüm doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık. Milletimizin tüm fertlerine hayırlı uğurlu olsun.

Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yapıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini 2 bin lira yaptık. 7500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız. Farklı kamu kurumlarında çalışan 500 bin kardeşimizin sorununu çözdük. Kamu çalışanı ve emeklilerin beklediği 3500 ek göstergeyi hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 üzerinde zam yaptık. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.

Milletimiz refahını artırmak için verdiğimiz mücadeleyi görüyor ve takdir ediyor. Vatandaşımızın alım gücü 2002 yılına göre daha fazladır.”

“ARTAN KİRALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

“Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Biz siyaseti ikbal için değil, ülkeye ve millete hizmet için yapanız. Milletin derdi ile dertlenip, yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. İnsanları kökenine, meşrebine göre ayırmanın siyasetimizde yeri yoktur.”

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