Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ve Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.30’da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.30’da Beştepe’de bir araya gelecek. İki liderin, yeni Anayasa’yı ve iç ve dış politikaya ilişkin konuları değerlendireceği bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında 29 Nisan günü bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmede 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları ve Anayasa çalışmalarındaki son durum değerlendirilmişti. İki lider tarafından iç politika dışında küresel gelişmeler de görüşülmüş, Gazze'de yaşananlar da ele alınmıştı.

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