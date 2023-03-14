Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığını sosyal medya böyle gördü. Herkes kendine yakışanı yapar

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Adil Karaismailoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun çocuklara yaklaşımı gündem oldu.

Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasının ardından kurdele kesme törenine geçildi. Kurdele kesmek için sahneye çocuklar da davet edildi. O esnada 4-5 yaşlarındaki bir çocuğun kurdeleyi herkesten önce kestiği görüldü.

Bunu fark eden Erdoğan ise mikrofon olan elini çocuğun kafasına doğru uzatarak parmağının dış kısmıyla çocuğun kafasına 3-4 kez dokunarak “Neden yaptın” dercesine bir ifadeyle kurdeleyi gösterdi.

KAPÜŞON VE BERESİNİ ÇIKARDI

Erdoğa deprem bölgesinde açıklama yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun depremzede bir çocuğa yaptığı hareket tepki çekti.

Hava soğuk olduğu için kafasını örten ve kürsüye yaslanan çocuğa dikkat kesilen Karaismailoğlu kameraların görüntü alması için bir anda çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı.

Çocuğun soğuktan korunmak için örttüğü başının aniden açılması karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansırken, sosyal medya kullanıcıları büyük bir acı yaşayan bu çocuklara yapılan tavrı eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU TABAĞINDAKİ ETLERİ ÇOCUĞA ÇEVİRDİ

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun misafir olduğu bir evdeki yemek yeme görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yer sofrasında oturduğu görülen Kılıçdaroğlu, sofrada kendisine verilen etli pilavı yerken yanında bulunan çocuğa tabağının etli kısmını çevirdi ve çocuğa "buradan ye" der gibi el hareketi yaptığı gözlerden kaçmadı.

Bu paylaşımla Kılıçdaroğlu sosyal medya kullanıcılarından tam not alırken, görüntülerin oldukça "samimi" olduğu belirtildi.

“HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR”

Sosyal medyada derlenen bu 3 görüntü “Herkes kendine yakışanı yapar yorumu”ile beğeni topladı ve paylaşıldı.