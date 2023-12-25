Erdoğan ve Sabancı arasında gündem olan diyalog. ‘Bunların ne kadarı bize'

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Erdoğan ve Sabancı arasında gündem olan diyalog. ‘Bunların ne kadarı bize'
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti’nin açılısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Sabancı arasındaki uçak diyalogu viral oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile Pegasus'un sahibi Ali Sabancı arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erdoğan açılış töreninde Ali Sabancı’ya seslendi. Sabancı’nın sahneye gelmesinin ardından Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın 300 uçak alacağını belirtti.

Sabancı ise kendilerinin de Pegasus olarak 150 uçak alacaklarını açıkladı.

HERKESİ ŞAŞIRTAN DİYALOG

İşte dikkat çeken diyalog burada yaşanıyor. Sabancı ise Erdoğan’a karşılık olarak "Biz 150 tane alacağız" yanıtı veriyor.

Bunun üzerine Erdoğan "Onların ne kadarı bize" diye sordu.

Sabancı ise "Hepsi sizin" şeklinde yanıt verdi. Diyalogun ardından salon kahkahaya boğuldu.

Video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

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ALİ SABANCI'NIN YÜRÜYÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan adalarında bot kazası geçiren Ali Sabancı ve ailesi ağır yaralanmıştı.

Çocuklarına bir şey olmazken kendisi ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

İstanbul’daki tedavisinin ardından Ali Sabancı Eylül ortasında taburcu olmuştu.

Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da Amerika’da tedavisine devam ediyor.

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