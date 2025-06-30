Erdoğan vefatının 7. yılında Fuat Sezgin'i andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptığı çalışmalarla, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük ilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yaptığı çalışmalarla, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük ilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/mpx9sEq8xQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2025