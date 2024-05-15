Erdoğan ‘Yanlış yapanlar’ dedi resti çekti: Bu isimleri dinlenmeye alacağız

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan ‘Yanlış yapanlar’ dedi resti çekti: Bu isimleri dinlenmeye alacağız
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin son grup toplantısında kadrolarda değişiklik olacağının sinyalini verdi.

AKP’nin TBMM’deki Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çarpıcı açıklamalar yaptı.

Değişim mesajı veren Erdoğan, “Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından ilgili kısım şöyle:

“YANLIŞI OLANLARI DİNLENDİRECEĞİZ”

Son bir yılımıza damga vuran seçimler dolayısıyla istişare kamplarımızı yapamamıştık. Önümüzdeki tarihlerde bir araya geleceğiz. Kongrelerimizle ilgili takvimi de yakında ilan edeceğiz. Bu süreci de dava ve yol arkadaşlarımıza halel getirmeden yürüteceğiz.

Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımız, yanlışı olan arkadaşlarımız varsa onları dinlenmeye alacağız, yeni heyecanlı dinamik arkadaşlarımıza kadrolarımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

Ne teşkilatımızda ne de bürokrasi kadrolarında rehavete, gönülsüzlüğe asla ve asla tahammülümüz olamaz.

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