Erdoğan yargıdaki krizi yine yeni anayasaya bağladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Kura Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Davası'nda tutuklu olan TİP vekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan gerginliğe değindi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da tanımlanan görevleri, yetkileri ve rolleri konusunda bir netlik yoktur.

Bizim yapmamız gereken, yüksek yargı kurumları arasındaki anlaşmazlıklara dahil olmak değil, sorunu çözmek için gerekli mekanizmaları çalıştırmaktır.

Anayasamızın belirlediği görev alanları farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmak zorundayız.

Uzun zamandır ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Mecliste anlaşma sağlanırsa bu sorunu kökünden çözeceğiz.

Yeni anayasa olmazsa bile yargıdaki sorunu anayasa değişikliği ile çözmek için mutabakat arayacağız, ülkemiz yargıya zarar veren tartışmalardan uzak durmalıdır.”