Erdoğan 'yeni anayasa' çağrısını yineledi: Kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da 'Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Yeni anayasa çağrısını yineleyen Erdoğan, "Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“PRANGALARI SÖKÜP ATMA VAKTİ GELMİŞTİR”

"Pazar günü ikinci yasama yılına başlayan Meclis'te yeni anayasaya dair beklentilerimizi ortaya koyduk. Uzun yıllar sonra ilk kez Meclis'te oluşan olumlu atmosferi kıymetli bulduğumuzu belirtmek isterim. Yeni anayasa konusunda talepleri dinlemeye hazır olduğumuzu açıkladık. Kırmızı çizgiler dışındaki her şeyi görüşebiliriz. Sivil anayasaya kimsenin kulak tıkama lüksü yok. Prangaları söküp atma vakti gelmiştir. Mümkün olan en geniş ve kapsayıcı mutabakatla anayasa sürecini neticeye erdireceğimize inanıyorum."

AİHM'E TEPKİ

"Eli kanlı canilere gösterilen müsamahayı anlayamıyoruz. Delile rağmen adım atılmamasını izah edemiyoruz. Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz.

Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz."

ANKARA'DAKİ BOMBALI SALDIRI

"Polisimizin süratli müdahalesi sayesinde teröristler emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bir sivil vatandaşımızı katlettiği ortaya çıktı. Her açıdan vahşi ve saldırgan bir örgütle karşı karşıyayız. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmeseydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsalardı siyasi sığınmacı olarak baş tacı edilecekti ve korunacaktı.

Oysa kınamayla birlikte somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların, yaramıza merhem olmayacağı bilinmeli."