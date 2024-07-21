Erdoğan yine basketbol oynadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan yine basketbol oynadı

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası özçekimi sosyal medya hesabından paylaştı.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası bir fotoğraf paylaştı.

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası “Maç sonrası özçekim” notuyla paylaşımda bulundu.

ÖZÇEKİMDE BİRÇOK İSİM YER ALDI

Özçekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan da yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ SENE DE PAYLAŞILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2023'ün eylül ayında yine basketbol oynamış ve Mustafa Varank, görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

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