Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’de AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Filistin ve Gazze'ye değinen Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM, SONRA SİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li gençlerin, "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganına yanıt verdi. Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" dedi.

Erdoğan, "Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzelileri sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'deki iki yıldır süren katliamı durduracak her projeye desteğimiz tam. Adil bir barışın kaybeden tarafı olmaz." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN SENELERDİR NEDEN GAZZE'YE GİDEMİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemden beri Gazze’ye gideceğini söyleyip bir türlü gidemiyor.

Erdoğan, 12 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştireceği Mısır ziyaretinden önce Gazze’ye gidip gitmeyeceği sorusuna yanıt vermişti. Erdoğan, “Er ya da geç Gazze’yi ziyaret edeceğim” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Erdoğan, konuyla ilgili tam 2 sene sonra 23 Mart 2013 tarihinde, "Nisan ayında Gazze'ye gideceğim" ifadesini kullandı. Erdoğan, nisan ayına girildiğinde ise bu sefer mayıs ayını işaret etti.

14 Nisan 2013 tarihinde sorulan Gazze sorusu üzerine Erdoğan, “Tarih kesinleşti mayıs sonu gibi Gazze’ye gideceğim” sözlerini sarf etmişti.

“ERDOĞAN’A GAZZE’YE GİTME DEDİM”

Erdoğan’ın 2013 yılında yaptığı “Mayıs sonu gibi Gazze’ye gideceğim” açıklaması sonrası konuyla ilgili dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’den açıklama gelmişti. Kerry, 21 Nisan 2013 tarihinde "Erdoğan’a ‘Gazze’ye gitme’ dedim” İfadesini kullandı.