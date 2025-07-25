Erdoğan’a açık çağrı: Derhal tahliye edilsinler! Yandaşın bile vicdanı varmış…

Gezi davasında tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım ve İBB operasyonunda cezaevinde olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunları gündemde olmayı sürdürüyor. Kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığını’ avukatları tarafından belirtilen Ayşe Barım ciddi kilo kaybı yaşamıştı. Aynı şekilde Murat Çalık’ın da lenfoma kanseri şüphesiyle ikinci kez kemik iliği alınmış ve ciddi oranda kilo kaybetti. İki isim için tahliye kararı beklenirken, yandaş Cem Küçük’ten açık çağrı geldi. Küçük, “Yargılanmak başka hastalık durumunda tavır almak başka. Her iki ismin tedavisi yapılsın. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez. Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum” ifadelerini kullandı.

YANDAŞIN BİLE VİCDANI VARMIŞ

Yandaş kalem Cem Küçük bugünkü köşe yazısında Erdoğan’a açık çağrıda bulunarak, “Murat Çalık da Ayşe Barım da tahliye edilsin” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Küçük, “Siyasi görüşümüzün zıt olduğu kişilere düşmanlık beslememize gerek yok. Zaten beslemiyoruz. Yargılanmak başka hastalık durumunda tavır almak başka. Her iki ismin tedavisi yapılsın. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez. Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum” ifadelerini kullandı.

AYŞE BARIM NEYİ VAR?

‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Barım için Bakırköy başsavcılığı 11 Temmuz’da cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına dair rapor istemişti. Barım bu nedenle 17 Temmuz’da ATK’ya sevk edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukatlar verdikleri dilekçede, Barım’ın 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunduğunu açıklamıştı. ‘Kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığını’ belirtti. Doktor raporlarını mahkemeye sunulmuştu.

ÇALIK 2 KEZ LENFOMA KANSERİ GEÇİRMİŞTİ

2 kez lenfoma kanserini yenen Mehmet Murat Çalık, İBB operasyonunda ‘yolsuzluk’ kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Çalık, cezaevinde ciddi oranda kilo kaybı yaşarken, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. Cezaevinde tekrar rahatsızlanan Çalık, anjiyo edilmişti. Bir süredir sağlık sorunları devam eden Çalık, ilk kemik iliği bulgusunda bir şey rastlanamayınca ikinci kez bugün kemik iliğini Adli Tıp Kurumu’na verecek.