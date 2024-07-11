Erdoğan'a bakışı olay oldu. Bütün Kameralar kayıttaydı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'a bakışı olay oldu. Bütün Kameralar kayıttaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni, ABD'de bir araya geldi. İki liderin bir araya geldiği anlarda İtalya Başbakanı Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da dünya liderleri ile de ikili temaslar gerçekleştiriyor.

NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

MELONİ'NİN BAKIŞLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında gerçekleştirilen görüşme esnasında Meloni, Erdoğan'a bakışları ise sosyal medyada olay oldu.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Erdoğan ve Meloni, Türkiye ile İtalya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

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