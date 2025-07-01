Erdoğan’a bir yetki daha: 72 yaş düzenlemesi

Dün AKP’li vekiller tarafından Meclis’e sunulan bir kanun teklifi ile TSK’da Erdoğan’a yeni bir yetki verildi. Kuvvet Komutanlarının emeklilik yaşı 67’den 72’e yükseltilecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanların emeklilik yaşını 1’er yıl süreyle 72’ye kadar uzatabilecek. Eski dönemde Genelkurmay Başkanının emeklilik yaşı 67’den 72’ye getirilmişti. Kanun teklifi ile orgeneral ve oramiraller için de 72 yaşına kadar görev süresi uzatılabilme imkanı olacak.

KURMAY SUBAY ŞARTI KALDIRILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinde ayrıca Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kurmay subay olma şartı da kaldırılıyor.

BU İLK DEĞİL

Erdoğan’a daha önceleri TSK'da rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek ve general rütbesi altındaki subayları ordudan atma yetkisi verilmesi gibi yetkiler verildi.

KOMUTANLARIN YAŞI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 64 yaşında ve bu göreve 3 Ağustos 2023’te getirilmişti. İki yıldır kuvvet komutanlığı görevini yürütüyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da 64 yaşında ve 16 Ağustos 2023’te bu göreve geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise 65 yaşında ve 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren görevi yürütüyor.