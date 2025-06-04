Erdoğan'a o liderden sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mahmut Arıkan, Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Serbest ticaret ve inşaat mühendisliği alanlarında çalıştı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.

Arıkan, MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu ve AGD gibi organizasyonların çeşitli etkinliklerinde görevler üstlendi.

Arıkan üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yaptı. Saadet Partisi kurulduğundan beri partide siyasi faaliyetlerde bulundu. Sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak TBMM'ye girdi.