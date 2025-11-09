İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, partisinin Artvin 4. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in "bedava" kurulmadığını vurguladı. Durmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tek başına çıktığı yolda o dönemde diktatör olabileceğini ama özgürlüğü seçtiğini hatırlatarak "Sayın Tayyip Erdoğan, heykelini diksinler istiyor, senin biblonu dikmez bu millet" dedi.

'DİN SEVGİSİ VE İNSAN SEVGİSİ UZUN YILLAR BOYUNCA İSTİSMAR EDİLDİ'

Durmuş, vatan sevgisi, din sevgisi ve insan sevgisinin uzun yıllar boyunca istismar edildiğini ifade ederek ülkede baskıcı bir yapı olduğunu kaydetti. "İki kelam etsem, etrafımı yönlendirebilirim; ama yarın benim çocuğumun başına ne gelir, bilmiyorum diye sabırla evinde oturuyor. O, sandığı bekliyor. O sandıkta, Türk milletinin değerlerini çarçur edenlerin, kendini istismar edenlerin o dersi alacağını görüyorum" dedi.

Cumali Durmuş

'BİBLONU BİLE DİKMEZ BU MİLLET'

Cumali Durmuş, vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi ve hürriyetin önemine dikkati çekerek Cumhuriyet'in bedava kurulmadığını vurguladı ve Mustafa Kemal'in, tek başına çıktığı yolda en sonunda oluştuğuna dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde istese diktatör de olabileceğini söyleyen Durmuş "Özgürlüğü seçti. Sayın Tayyip Erdoğan, heykelini diksinler istiyor, senin biblonu dikmez bu millet" diye konuştu.