Erdoğan’a yakın isim açıkladı: AYM için başörtülü aday arandı

Kaynak: Gerçek Gündem
Erdoğan’a yakın isim açıkladı: AYM için başörtülü aday arandı

AYM üyeliğine Metin Kıratlı’nın atanması sonrası konuşan Erdoğan’a yakın bir isim, AYM üyeliği için 2 ay boyunca başörtülü bir aday arandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atandı. Kıratlı, görev süresi 12 Mayıs'ta sona eren Muhammed Emin Kuz'un yerine AYM üyesi olarak atandı. Kıratlı’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı görevine ise Hakkı Susmaz getirildi.

Metin Kıratlı, son olarak AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ile birlikte Bodrum’da bir otelde ödediği yüklü hesapla gündeme gelmişti.

Geçen hafta lüks bir restoranda yedikleri yemek için 168 bin lira ödeyen Kıratlı’nın AYM üyesi olması ise tepki çekti.

Erdoğan’ın Kıratlı’yı AYM üyesi olarak atamasının perde arkası merak edilirken, Saray’dan bir isim Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’a konuştu.

Avşar’a “Cumhurbaşkanımız AYM üyeliği için son 2 aydır başörtülü kadın bir aday arıyordu” açıklamasında bulunan isim, seçilecek üyenin hukuk fakültesi mezunu ve yüksek bürokrasiden bir isim olması gerektiği için uygun aday bulamadıklarını söyledi.

İsim “Bu şartlar olmasa şimdiye kadar başörtülü pek çok kadın aday bulunabilirdi. Metin Kıratlı ismi de gündemdeydi. Ama uygun aday bulunsaydı Kıratlı üye yapılmazdı” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ödediği 168 bin lira hesapla gündemdeydi. AYM üyeliğine atandı
Erdoğan’ın yakınındaki isim görevden alınıyor. Kabine sonrası değişim sırası Beştepe’de
Son Haberler
Lastiği patlayan servis alevlere teslim oldu Gündem
Lastiği patlayan servis alevlere teslim oldu
Fransa’da meclis başkanı belli oluyor Dünya
Fransa’da meclis başkanı belli oluyor
Filistin’de 9 binden fazla gözaltı Dünya
Filistin’de 9 binden fazla gözaltı
Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Çeşme suyunu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz Gündem
Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Çeşme suyunu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz
Ali Koç Büyükekşi’yi herkesin içinde yerin dibine soktu. Dursun Özbek şaştı kaldı Spor
Ali Koç Büyükekşi’yi herkesin içinde yerin dibine soktu. Dursun Özbek şaştı kaldı
Sancaktepe soyguncuları Kocaeli'nde yakalandı Gündem
Sancaktepe soyguncuları Kocaeli'nde yakalandı
2 bin yıllık gizem ortaya çıktı. Patlamadan kurtulan depreme yakalanmış Dünya
2 bin yıllık gizem ortaya çıktı. Patlamadan kurtulan depreme yakalanmış