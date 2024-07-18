Erdoğan’a yakın isim açıkladı: AYM için başörtülü aday arandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atandı. Kıratlı, görev süresi 12 Mayıs'ta sona eren Muhammed Emin Kuz'un yerine AYM üyesi olarak atandı. Kıratlı’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı görevine ise Hakkı Susmaz getirildi.

Metin Kıratlı, son olarak AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ile birlikte Bodrum’da bir otelde ödediği yüklü hesapla gündeme gelmişti.

Geçen hafta lüks bir restoranda yedikleri yemek için 168 bin lira ödeyen Kıratlı’nın AYM üyesi olması ise tepki çekti.

Erdoğan’ın Kıratlı’yı AYM üyesi olarak atamasının perde arkası merak edilirken, Saray’dan bir isim Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’a konuştu.

Avşar’a “Cumhurbaşkanımız AYM üyeliği için son 2 aydır başörtülü kadın bir aday arıyordu” açıklamasında bulunan isim, seçilecek üyenin hukuk fakültesi mezunu ve yüksek bürokrasiden bir isim olması gerektiği için uygun aday bulamadıklarını söyledi.

İsim “Bu şartlar olmasa şimdiye kadar başörtülü pek çok kadın aday bulunabilirdi. Metin Kıratlı ismi de gündemdeydi. Ama uygun aday bulunsaydı Kıratlı üye yapılmazdı” ifadelerini kullandı.