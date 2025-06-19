Erdoğan'a yeni yetki! TBMM'de kabul edildi

Başta TSK'da rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine olanak verilmesi olmak üzeri birçok konuda değişiklik yapıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanına TSK’da rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisinin verilmesinin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, çeşitli alanlarda düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi. Teklif ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilmesinin önü açıldı.

RÜTBE DÜZENLEMESİNDE YENİ YETKİ

Kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılık oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması durumunda, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla rütbe bekleme süreleri, Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebilecek.

MAYIN TEMİZLİĞİ FAALİYETLERİNE VERGİ MUAFİYETİ

Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen insani amaçlı mayın temizliği faaliyetleri kapsamında yurt dışından getirilecek araç, makine, teçhizat ve eğitimli hayvanlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.

YÖK VE MSÜ’DE ATAMA DÜZENLEMESİ

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nda görev yapacak altı üyeden dördü Cumhurbaşkanınca doğrudan, ikisi ise Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilip Cumhurbaşkanınca atanacak. Milli Savunma Üniversitesi rektörü de Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY’DE YENİ YETKİLER

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in üyeleri ile çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Bu düzenleme ile konseyin yapısı ve işleyişine yönelik kararlar yürütme organının yetkisine bırakıldı.

SENDİKALARA AFET YARDIMI YETKİSİ

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda yapılan değişiklikle, sendika ve konfederasyonların afet bölgelerinde üyelik şartı aranmaksızın yardım yapmalarına olanak tanındı. Yardımlar, kamu yararına çalışan dernekler, vergi muafiyetine sahip vakıflar ve kamu kurumları aracılığıyla yapılabilecek.

BELEDİYE VE KÖY DÜZENLEMELERİ

Nüfusu 50 bin ve üzeri olan belediye sınırlarına 5 bin metreden daha yakın olan belediye ve köyler, imar düzeni veya altyapı gerekçesiyle tüzel kişiliklerini kaybederek büyükşehirlere bağlanabilecek. Ayrıca nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

YÜCE DİVAN YARGILAMALARINA SÜRE SINIRI

Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların Yüce Divan'da yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak; ek 3 ay verilse dahi toplam 6 ayı geçmeyecek.

ESKİ ÜST DÜZEY YETKİLİLER İÇİN YARGILAMA DÜZENLEMESİ

9 Temmuz 2018 öncesi görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri ile 27 Nisan 2017 öncesi görevli olan askeri yüksek yargı mensupları ve Jandarma Genel Komutanı'nın yargılanmalarına ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

KAMU TEŞEBBÜSLERİ ANONİM ŞİRKET OLARAK KURULABİLECEK

Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında yapılan düzenlemeyle, bu kuruluşlar anonim şirket statüsünde kurulabilecek. Genel kurul bulunmayacak ve Cumhurbaşkanınca kurulacak şirketler belirli ticaret hukuku hükümlerinden muaf tutulacak.

TİCARET BAKANLIĞINA DÖNER SERMAYE YETKİSİ

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret faaliyetlerine yönelik döner sermaye işletmesi kurabilecek. Laboratuvar kurulması, ürün denetimi ve ihracatı destekleme gibi faaliyetler bu kapsamda yürütülecek.

BARINMA KURUMLARINA RUHSAT YETKİSİ DÜZENLENDİ

Öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi ortaöğretim için Milli Eğitim Bakanlığı’na, yükseköğretim için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verildi. Bu yetki, valiliklere devredilebilecek.