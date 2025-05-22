Erdoğan'a yetki verilecekti, geri adım atıldı!

AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören düzenlemelerin torba yasanın içerisinden çıkarılacağını söyledi. Kararı, AKP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem açıkladı.

AKP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini söyledi.

KOMİSYONA TAŞINDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in yer verdiği habere göre; AKP’nin, AYM’nin KHK ile düzenlendiği için iptal ettiği düzenlemeleri yeniden Meclis’e sunduğu torba tekliflere yeni bir tane daha eklenirken AKP’nin “Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına” ilişkin teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirildi.

TEPKİ GELDİ

Komisyonda ilk konuşmayı yapan CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, AKP’nin AYM’nin iptal ettiği düzenlemeleri Meclis’e getirmesine tepki gösterdi. Türeli, “Torba yasadaki 35 maddenin 14’ü Anayasa’ya aykırı” ifadelerini kullandı.

GERİ ADIMA GİDİLDİ

Türeli, Cumhurbaşkanına kanun kapsamında verilen yetkileri ise “Aşırı ve belirsiz” olarak adlandırdı. İtirazlar sonrası AKP’li Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini açıkladı.