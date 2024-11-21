Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması 'Enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz'

Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, yüksek enflasyona yönelik olarak da "Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi" dedi.

"AMACIMIZ ALIM GÜCÜNÜ KALICI OLARAK ARTIRMAK"

Erdoğan’ın enflasyon, asgari ücret ve maaş zamlarına yönelik sorulara cevapları şu şekilde oldu:

"Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun yolu ise enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçiyor. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs'tan bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025'te özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek.”

"HİÇBİR KESİMİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

“Bakın geçen yıl asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla bitireceğiz. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz.”

"KIRMIZI ETTE YENİ BİR ADIM ATMAYI PLANLIYORUZ"

Et fiyatlarındaki artışlara yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

“Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız."