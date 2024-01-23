Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu

Hatice Fırıncıoğlu, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanmış ve tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Cenaze töreni Şadırvan Camisi’nde düzenlendi ve bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu ile telefonla görüştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aracılığıyla gerçekleşen görüşmede, Erdoğan eşinin hastalık süreci hakkında bilgi aldı ve Fırıncıoğlu’na başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca, vefat eden Hatice Fırıncıoğlu’na Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırıncıoğlu’nun çocuklarına ve torunlarına selamlarını gönderdi.

