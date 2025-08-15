Erdoğan’dan CHP harekatı! Ocak ayında başlamış… Çerçioğlu kadar çok konuşulacak!

AKP’deki transferler sonuncusu CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Dün ise gazeteci Can Çoşkun ise yakın zamanda Özlem Çerçioğlu kadar konuşulacak en az bir katılım olacağını iddia etmişti. Çoşkun, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın transferler öncesi, Beştepe’de kendisine saha araştırmalarını sunan ekibine 'Bize gelecek olanlar, içlerinden olmalı. Partili gibi görünen değil gerçek partililerden bize katılabilecek isimler güç verir' dediğini iddia etti.

AKP’YE TRANSFERLER

AKP'nin 23 Şubat'taki 8. Olağan Büyük Kongresi'nde 3 milletvekili partiye katılmıştı. İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun'un rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. AKP'ye son dönemde İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa ederek katılan 9 isimden 7'sine Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer verilmişti.

AYDIN’DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Transferlerin bir devamı ise dün gerçekleşti. CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki 3 ilçe başkanı AKP’ye katıldı. Katılımlara dair gazeteci Can Çoşkun ise yakın zamanda Özlem Çerçioğlu kadar konuşulacak en az bir katılım olacağını öne sürmüş ve gündem olmuştu.

“BİZE GELECEK OLANLAR, İÇLERİNDEN OLMALI”

Çoşkun, Erdoğan’ın transferler öncesi, Beştepe’de kendisine saha araştırmalarını sunan ekibe, 'Bize gelecek olanlar, içlerinden olmalı. Partili gibi görünen değil gerçek partililerden bize katılabilecek isimler güç verir' dediğini söyledi. Çoşkun, “Ancak bu kısmı 'off the record-kayıt dışı' olarak söylenmişti. Dünkü transferlerle doğrulanan yazının ardından, kaynağıma tekrar sordum ve yazdım...” dedi.

ÇOŞKUN: EGE BÖLGESİ’NE BAKMAYA DEVAM ETMEKTE FAYDA VAR

Ege bölgesini işaret eden Çoşkun, “Dün yazdığım yeni isimlerin de 'İçlerinden' stratejisi ile bağlantılı olacağı açık. Ege Bölgesi’ne bakmaya devam etmekte fayda var. CHP için de belki ön alma stratejisi gerekir...” ifadelerini kullandı.