Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket: Bir anda eliyle itti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde partiye katılan isimlere rozet taktı.

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AKP'ye katılan milletvekilleri Ünal Karaman, Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisinden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Özbudun da AK Parti MKYK'nin yeni üyeleri oldu.

AKP kongresinde hediye! CHP'li isim küplere bindi

Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de MKYK'de yer aldı.

Öte yandan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK'de yer buldu.

KARDEMİR'İ ELİYLE İTTİ

İYİ Parti'den istifasından sonra AKP'ye geçen Ünal Karaman kongreye oğlu İlteriş Sançar ile katıldı.

Erdoğan’ın kendisine AKP rozetini takmasıyla Ünal Karaman, partinin saflarına resmen katılmış oldu. Rozetin takılmasının ardından Ünal Karaman ve oğlu İlteriş Sançar ile fotoğraf vermek isteyen Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i eliyle itti. O anlar kameraya yansıdı.