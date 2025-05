Erdoğan’dan çok konuşulacak talimat! ‘Bahçeli ve Erdoğan ne yapıyorsa…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İmralı Süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Irak ve Suriye'de; Türkiye'nin sınırındaki terör faaliyetlerine asla geçit verilmeyeceğini duyurdu.

Erdoğan, süreçte her adımın titizlikle atıldığını, "86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Unutmayın, bin düşünüp bir söylüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Her meseleyi en ince detayına kadar analiz ediyor, istişare ediyoruz. İlgili kurumlarımızla, tecrübeli arkadaşlarımızla her konuyu hiçbir boşluk bırakmadan, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden çok kapsamlı bir şekilde, düzenli olarak değerlendiriyoruz" sözleriyle açıkladı.

"BAHÇELİ İLE SIKI İŞ BİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile süreci birlikte takip ettiklerini de şöyle aktardı:

Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle sıkı koordinasyon, çok yakın iş birliği ve eş güdüm halindeyiz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz.

"DEVLET GÜNDEME HAKİMDİR"

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de 'gündeme' hakim olduğunu anlattı,

"Kardeşlerim, kimsenin kaygısı, endişesi olmasın. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir.

AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir.

Biz 22 yıldır neredeysek bugün de oradayız, aynı yerdeyiz. Üstelik bugün Allah'a hamdolsun her bakımdan çok daha güçlüyüz.

Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak.

Şunu artık herkes görmelidir. Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır."

AKP'YE İMRALI SÜRECİ TALİMATI

Erdoğan, açıklamalarının ardından partisinin üyelerine talimat verdi. Erdoğan, İmralı Süreci'nin vatandaşlara anlatılmasını talep etti.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ REFAH İÇİN YAPIYOR DİYECEKSİNİZ"

Erdoğan, şu talimatları verdi,

"Bugüne kadar her ne yaptıysak, işte bu salonda bulunan, bulunmayan geniş AK Parti ailesiyle yaptık. Bundan sonra da yine birlikte yapacağız. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'yla ülkemize daha nice başarılar, nice zaferler yaşatacağız. Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz: "Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte, arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, bu devlet için, geleceğimiz için, huzurumuz için, refahımız için yapıyorlar" diyeceksiniz. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur, en başta Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti, kaygı kalmayacak şekilde terörsüz Türkiye'yi vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız. Bizim ve yetkili arkadaşlarımızın çizdiği çerçevede ne için uğraştığımızı, gecemizi gündüzümüze ne için kattığımızı insanımıza izah edeceksiniz. Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplumu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar karşısında da milletimizin hakkını, hukukunu koruyacaksınız.

Kardeşlerim, terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra, inşallah Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak. O zaman kardeşlik daha da perçinlenecek. O zaman kalkınma daha da hızlanacak. O zaman demokrasi daha da güçlenecek. Yarım asırdır Türkiye'nin ayağına vurulmuş bir prangayı söküp atacağız. İnşallah menzile daha güçlü ilerleyeceğiz. Her birinizin bu şuurla, bu inançla hareket edip milletimizi bilgilendirmenizi sizlerden rica ediyorum."