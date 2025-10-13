Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Gazze’de sağlanan ateşkesin devamının ve Gazze’nin yeniden imarının önemli olduğunu, bölgedeki insani krizin sonlandırılması için Türkiye’nin yardımlarına kesintisiz devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğine de katkı sağladığını, savunma sanayisi başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

MACRON'LA İKİLİ TEMAS

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır’da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-KATAR EMİRİ AL SANİ-MELONİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.