Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2’ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" ifadesini kullandı.

