Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Ahlar vahlar içinde dünya şampiyonluğu kaçtı! Canınız sağ olsun Filenin Sultanları

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2’ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" ifadesini kullandı.