Erdoğan'dan flaş kabine hamlesi: 3 madde halinde sıralandı...

2024 yılındaki yerel seçimlerde AKP, 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisini tatmıştı. Erdoğan ise AKP’deki yenilginin ardından değişim sinyalini başlattı. Ekonomim’den Besti Karalar’ın kulis bilgisine göre; AK Parti teşkilatlarında yeni görev alacak isimlerin kriterleri de çizildiğini söylerken, Erdoğan’ın kabinede yapacağı değişikliği de yaz aylarına kalmadan tamamlayacağı belirtildi.

ERDOĞAN KABİNEDE SİNYALİ VERDİ

Son yerel seçimler 31 Mart 2024’te gerçekleşmişti. AKP ise 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisini tatmıştı. Erdoğan ise seçim yenilgisinin ardından değişim sinyalini vermişti. Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde, uçakta gazetecilere değişim sinyalini vererek, “Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir.” demişti.

A TAKIM YENİLENECEK Mİ?

AKP’de ise şimdiden büyük kongre hazırlıkları başladı. Bir yandan ilçe kongreleri tamamlanırken, büyükşehirlerde de kongre süreçleri sürüyor. Erdoğan'ın "A Takımı"nı yenileyeceği de kulislerde de konuşuluyor.

KABİNEDE DEĞİŞİM YAZ AYLARINA KALMAYACAK

Ekonomim gazetesinde Besti Karalar’ın kulis bilgisine göre; Erdoğan’ın kongre sonrası kabinede yapacağı değişikliği de yaz aylarına kalmadan tamamlayacağını belirtti.

Ayrıca AK Parti teşkilatlarında yeni görev alacak isimlerin kriterleri de çizildi. Yeni başkanlar, “tam zamanlı çalışacak, tüm mesaisini parti işlerine ayıracak, ve popüler isimler arasında tercih edilmeyecek.” denildi.