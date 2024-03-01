Erdoğan’dan içki onayı. Gümrüksüz Türkiye’ye gelecek

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’dan içki onayı. Gümrüksüz Türkiye’ye gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanunu onayladı. Böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Türkiye böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

TEKLİF İKTİDARDAN GELEN 273 OYLA KABUL EDİLDİ

Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma kanun teklifi haline getirilerek TBMM’ye sunulmuştu. Geçen hafta Meclis’te yapılan görüşmelerde teklif iktidardan gelen 273 oyla kabul edildi. İki ülke arasında bu konuda "Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı.

erdogan23.jpg

10 YILLIK SIFIR VERGİ ANLAŞMASI

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma 10 yıl süre ile geçerli olacak. Türkiye Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile şarap, dut, ayva, demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri alacak.

Türkiye ise Azerbaycan’a bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihaz, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum gönderecek. Azerbaycan da bu ürünlerden gümrük vergisi almayacak.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu Ali Koç'a ne istediğini söyledi: 10 defa bekledik gelmedi ki Spor
Ekrem İmamoğlu Ali Koç'a ne istediğini söyledi: 10 defa bekledik gelmedi ki
Adliye girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Adliye girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Galatasaray'ı favori seçtiler Spor
Galatasaray'ı favori seçtiler
Türkiye için 2 bronz madalya kaptılar Spor
Türkiye için 2 bronz madalya kaptılar
Wi-Fi şifresini Komşusuna Veren Yandı!. Fenomen Avukat açıkladı Gündem
Wi-Fi şifresini Komşusuna Veren Yandı!. Fenomen Avukat açıkladı
Icardi yok Spor
Icardi yok
CHP ve AKP ile yarışmamız mümkün değil milyon dolarlar harcıyorlar. İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan flaş çıkış Gündem
CHP ve AKP ile yarışmamız mümkün değil milyon dolarlar harcıyorlar. İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan flaş çıkış