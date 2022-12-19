İmamoğlu'na siyasi yasak tartışmaları sürerken Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'yıkım projesi' olarak nitelediği Kanal İstanbul güzergâhında yer alan Arnavutköy’e bağlı Karaburun ve Yeniköy mahallelerinin bir kısmına ilişkin büyük ve küçük ölçekli nazım imar planları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda onaylandı.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bugün askıya çıkardığı ilanda revizyon ve ilave uygulama imar planı açıklama raporu da yayınlandı. Arnavutköy Belediyesi'nin hazırladığı bu rapor da İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul projesi sonucu mevcut planların yetersiz kaldığı ve talebi karşılayamadığı ifade edildi.

"İMAR PLANI YOK, ALTYAPI YETERSİZ, YAPILAŞMA VAR"

İmar planı olmamasına karşın bazı alanlarda yapılaşmanın bulunduğu belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Meri imar planının bulunmadığı ve sağlıksız konut dokusunun bulunduğu alanda altyapı çalışmaları da yeterli düzeyde yapılamamaktadır. Bölgede sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın gerçekleşebilmesi için yeni imar planlarına ihtiyaç duyulmaktadır...”

1580 YAPININ 152'Sİ RUHSATLI

Raporda bölgenin rezerv yapı alanı ilan edildiği anımsatılarak 287.34 hektarlık alanın kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Kanal İstanbul projesi güzergahı, güney doğusunda İstanbul Havalimanı ve batısı ile güneyinde orman alanlarının bulunduğu ifade edildi. Rapora göre planlama alanı içinde toplam 1580 yapı bulunuyor. Bu yapılardan sadece 152'si ruhsatlı. 86’sının ise yapı kullanım izin belgesi var.

‘AVM, OTEL, REZİDANS, İŞ MERKEZİ...’

Yeni imar planlarıyla, bölgede konuttan turizme birçok alan belirlendi. Konut ve ticaret alanlarında yapılaşma en çok zemin + 2 kat olarak sınırlandı. Ticaret-konut alanlarında iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze gibi, Kültürel tesis alanları, ticaret, ofis, büro, lokanta, gazino, çarşı, çok katlı mağazalar, banka ve finans kurumları yapılabilecek.

Planlama alanı içinde İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma alanı olarak belirlenmiş Eski Fener ve çevresi de var.