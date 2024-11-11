Erdoğan'dan İslam ülkelerine Filistin tepkisi

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan İslam ülkelerine Filistin tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir avuç Batılı ülke İsrail'e her türlü desteği verirken, Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlarda bugüne kadar yüzde 70'i çocuk ve kadın 50 bin Filistinli şehit oldu." diye belirtti.

"Türkiye, bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir, engellemeler kalktığında çok daha fazlasını göndermeye hazırdır." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı, "İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor." dedi.

"Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan davaya azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

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