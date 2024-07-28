Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı. 'Libya'ya Karadağ'a nasıl girdiysek onlara da yaparız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. İsrail’in Gazze’ye başlattığı operasyon ve sonuçlarına dair de konuşan Erdoğan, İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı.

Savunma Sanayii’nde gelişmeleri hatırlatan Erdoğan, çok güçlü olmak zorunda olduklarını ifade ederek, güçlü olmaları durumunda İsrail’in Filistin’de yürüttüğü savaşta yaptıklarını yapamayacağını dile getirdi.

Erdoğan, ”Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.”

"GALİBA KAFADAN SIKINTISI VAR"

Erdoğan, Yeniden Refah’ın Mahmut Abbas çıkışına da tepki gösterdi. “YRP’nin bir tane adamı var, galiba kafadan sıkıntısı var onun” ifadesini kullanan Erdoğan, Abbası’ daha önce Meclis’e davet ettiklerini ancak Abbas’ın olumlu cevap vermediğini dile getirdi.

Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz diyen Erdoğan, “Biz bu Parlamento’yu kimlere açmadık ya… Biz Hak yolunda olan herkese bu Parlamento’yu açarız” diye konuştu.