Erdoğan’dan karne günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2025
Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/FDJOVlD9EK