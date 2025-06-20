Erdoğan’dan karne günü mesajı!

Kaynak: İHA
Erdoğan’dan karne günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Özgür Özel başsavcılığın adımına meydan okudu!
Özgür Özel başsavcılığın adımına meydan okudu!
6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 milyon liralık mal varlığına el kondu
6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 milyon liralık mal varlığına el kondu
Alexander Djiku'da geri sayım başladı!
Alexander Djiku'da geri sayım başladı!
Erdoğan’dan karne günü mesajı!
Erdoğan’dan karne günü mesajı!
Jhon Duran gerçeği! Sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş ve Galatasaray...
Jhon Duran gerçeği! Sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş ve Galatasaray...