Erdoğan'dan memurlara müjde! Kabine toplantısı sonrası açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İyilik millete hizmet etmektir. İyilik Türkiye'nin şanını düzeltmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatmaktır. Biz iyiye talibiz. Biz zora talibiz. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı çok iyi biliyor.

Milletin sorunlarına sıkıntılarına çözüm üretme irademiz ilk günkü gibi diri ve canlıdır. Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele ediyoruz. Kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz.

Şunu milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin ve memleketin istikbalini garantiye alma peşindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile gençlerimizin üzerinde huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir.

"BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİ SAYISI ÜZERİNDEN SÖYLEMEDİKLERİ YALAN BIRAKMADILAR"

Başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden söylemedikleri yalan bırakmadılar. Tartışma hemen İmam Hatip düşmanlığına evrildi. Buralara kadar işi savurdular. Bakanlığımız gerekli bilgileri paylaşmasına rağmen, çocuklarımızın masum duygularını istismar ettiler.

Bütün sahalarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Bunlara riyakat etmek iktidar muhalefet olmak üzere hepimizin görevidir. Duyumla dedikodu ile siyaset yapılmaz. Dezenformasyon yapmayın. Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz iktikbalimizin mimarlarısınız.

"İSRAİL BÖLGEMİZİ KANA KAOSA BOĞMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, bir terör devletidir.

MEMURLARA MÜJDE

Kadın ve erkek memurlara tanınan evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu süreç aile bağlarının doğrudan güçlendirilmesine katkı sağlayacak."