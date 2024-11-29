Erdoğan'dan Özel'e 'Akın Gürlek' tepkisi: Küstahça tehdit etme muhalefet geleneği

Cumhur Başkanı Erdoğan'dan CHP lidere Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerinin 'Küstahça bir tehdit" olduğunu söyledi.

Erdoğan, Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuşmasında Özgür Özel'in Başsavcı Akın Gürlek'le ilgili sözlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Özel'in Akın Gürlek açıklamaları için, "Cansiparane çalışan hakim ve savcıları küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu, CHP'nin yeni yönetimine baktığımızda görüyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştiren sözleri nedeni ile hakkında soruşturma başlatılmıştı. Açılan soruşturma sonrası Özel, Başsavcı Gürlek'i kastederek 'Cürmün kadar yer yakarsın' demişti.

ÖZGÜR ÖZEL: TÖVBE ET İSTİFA ET, ÇEKİL

CHP lideri Özgür Özel, bugün görevden alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaretinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için, “cürmün kadar yer yakarsın" ifadesini dedi.

"Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurt dışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. ” diye konuştu. Özgür Özel, daha sonra Gürlek'e "Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil talimat vericilerden alıyorsun. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum; hukuk içine dön, Anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme. Tövbe et, istifa et. Onurunla bir kasabada avukatlık yap. Hiç olmazsa senin de hukukunu biz savunuruz. Bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" diye seslendi.

Özel'in açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.