Erdoğan’dan Şam’daki terör saldırısına sert tepki!

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan’dan Şam’daki terör saldırısına sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yapılan alçak terör saldırısını kınayarak, "Menfur terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."

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