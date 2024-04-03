Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: Ben dahil kimse sorumluluktan kaçamaz

AKP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AKP kaynaklarına göre Erdoğan, oy oranlarının düştüğüne dikkat çekti ve bunun temel sebebinin 10 ay önce AKP’ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğunu savundu.

"Ortada sadece bir oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı var" diyen Erdoğan, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz." diye konuştu.

Toplantıda Erdoğan'ın, mevcut durumda hem Genel Merkez, hem teşkilat, hem de adayların payı bulunduğunu söylediği, aday belirleme sürecinden seçimin sonuçlanmasına kadar yaşananların uzun uzun değerlendirileceğini vurguladığı öğrenildi.

Erdoğan toplantıda, “Acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçu millete atılamaz. AK Parti’nin hatayı millette aramak gibi bir geleneği asla olmadı ve olmayacak.” ifadelerini kullandı.

“NEREDE KASIT YA DA İHANET VARSA...”

Kaynaklara göre Erdoğan, "kendisi dahil AKP yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını, oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemeyeceğini, bunun kolaycılık olacağını ve nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu" belirtti.

Erdoğan’a göre, "milletin verdiği mesajın net olduğunu" belirten kaynaklar, "Güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda."

Toplantıda Erdoğan'ın "22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine izin verilemeyeceğini" söylediği de belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Cumhur İttifakı partilerinin rekabet ettiği ve bu nedenle CHP’nin kazandığı Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illerin durumunun da ayrıca değerlendirileceği kaydedildi.