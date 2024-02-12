Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, araç kazasında şehit olan Özkardeş'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştu.

erdogandan-sehit-ozkardesin-ailesine-bassagligi-mesaji-yenicag1.jpg

Milli Savunma Bakanlığı bir askerimizin araç kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

erdogandan-sehit-ozkardesin-ailesine-bassagligi-mesaji-yenicag.jpg

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

erdogandan-sehit-ozkardesin-ailesine-bassagligi-mesaji-yenicag2.jpg

Son Haberler
İzmir'de vapur seferlerine ‘hava muhalefeti’ engeli Gündem
İzmir'de vapur seferlerine ‘hava muhalefeti’ engeli
Hatay’da depremde yıkılan binaya 2 tutuklama! 5 kişi can vermişti Gündem
Hatay’da depremde yıkılan binaya 2 tutuklama! 5 kişi can vermişti
Seyir halindeyken tekeri çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı Yerel Haberler
Seyir halindeyken tekeri çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Meteoroloji haber verdi: Geri dönüyor! Herkes önlemini alsın Gündem
Meteoroloji haber verdi: Geri dönüyor! Herkes önlemini alsın
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?
Çanakkale’yi sağanak vurdu. Kepez Çayı taştı tekneler sular altında kaldı Gündem
Çanakkale’yi sağanak vurdu. Kepez Çayı taştı tekneler sular altında kaldı
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?