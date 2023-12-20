Erdoğan'dan Sisi'ye tebrik telefonu

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan Sisi'ye tebrik telefonu
Erdoğan yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Sisi’yi telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede ayrıca İsrail'in saldırıları ve Filistin'e gönderilen insani yardımlarda Mısır'ın rolü konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’da yapılan seçimlerde, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah es-Sisi’yi telefonla arayarak tebriklerini iletti.

İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Mısır’da yapılan seçimlerde, zaferle ayrılarak yeniden Mısır’ın Cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah es-Sisi’yi tebrik etti ve yeni dönemim Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması diledi.

Görüşmede ayrıca Mısır’ın, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

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