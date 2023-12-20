Erdoğan'dan Sisi'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’da yapılan seçimlerde, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah es-Sisi’yi telefonla arayarak tebriklerini iletti.

İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Mısır’da yapılan seçimlerde, zaferle ayrılarak yeniden Mısır’ın Cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah es-Sisi’yi tebrik etti ve yeni dönemim Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması diledi.

Görüşmede ayrıca Mısır’ın, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.