Erdoğan’dan Sisi'yle türbe ziyareti. 12 yıl sonra Mısır’a gitmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra gittiği Mısır’daki temaslarını tamamladı.

Erdoğan, dün gün boyunca devam eden resmi programların ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'deki İmam Şafii Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sisi'nin eşi İntisar Amir de yer aldı.

ERDOĞAN MISIR'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbe gezisi sonrası özel uçak ile Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.