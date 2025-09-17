Erdoğan’dan şoke eden 'Netanyahu kehaneti!'

Hain İsrail ordusu 16 Eylül'de başlattığı kara harekatıyla Gazze’ye ölüm saçmaya devam ediyor. Bu noktada Türkiye’den de sert tepkiler geliyor. Erdoğan, Katar dönüşü uçakta Netanyahu’nun soykırımcı adımlarına ilişkin ‘Hitler’ kehanetinde bulundu. Erdoğan, “Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır” dedi. Hitler’in intihar ederek öldüğü biliniyor. Erdoğan’ın sözlerinin ardından ‘Netanyahu intihar edecek mi?’ şeklinde yorumlar yapıldı.

ERDOĞAN: NETANYAHU DA AYNI NİHAİ AKIBETİ YAŞAYACAKTIR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Netanyahu ile ilgili çarpıcı bir kehanette bulundu. Erdoğan, "İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

HİTLER NASIL ÖLDÜ?

Adolf Hitler, 30 Nisan 1945'te Berlin'deki yer altı sığınağı Führerbunker'de kendini vurarak intihar etmişti. The Last Days of Hitler kitabında ise Hitler'in çene kemiğinde hiçbir barut kalıntısı tespit edilmediği bu da Hitler'in bir kurşun yarasıyla ölmediğini bulgusu iddia edilmişti. Kendisiyle birlikte eşi Eva Braun'da siyanür alarak intihar ettiği öne sürüldü. Ancak Hitler’in siyanürden sonra kafasına sıktığı da iddia ediliyor.

‘NETANYAHU İNTİHAR EDECEK Mİ?’

Hitler’in sonunun intihar ile sonuçlandığı biliniyor. Bu noktada Erdoğan’ın ‘Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır’ sözleri ‘Netanyahu intihar edecek mi?’ şeklinde yorumlara neden oldu.

İSRAİL’İN GAZZE’YE İŞGALİ

İsrail’in kanlı soykırımı devam ediyor. Dün hain İsrail kara harekatı saldırısına başlamıştı. Netanyahu, şehrin Hamas'ın son büyük kalelerinden biri olduğunu savunmuştu. Aşama aşama yapılan soykırımın ise devam edeceği aktarıldı. Türkiye'den kara harekatı başlatması için "Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır" açıklaması yapıldı.