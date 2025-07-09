Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Tarihi müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik "Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz. Terör duvarı yıkılacak süreç başarıyla netilenecek" dedi.

Öte yandan Erdoğan'ın, geçmiş dönemde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendiği "Bay Kemal" ifadesini bu defa CHP lideri Özgür Özel için kullandı. "Bay Özgür" diyerek seçim sürecine işaret eden Erdoğan, "Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında mahalli idare seçimi 2029 yılında yapılacak Bay Özgür" dedi.

"TERÖRSÜZ BÖLGE AMACINA ULAŞARAK RUHLARINI ŞAD EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Grup toplantımızı şehit olan 12 kahraman askerimizin derin üzüntüsü içinde gerçekleştiriyoruz. Arama tarama faaliyetinde yoğun metan gazına maruz kalan 19 kahraman askerimizden 12'si maalesef şehit oldu.

Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz bölge amacına ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad ederek, fedakarlıkların boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz.

Sayın Pervin Buldan ile Mithar Sancar’ı Külliyemizde kabul ettik. Yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz. Terör duvarı yıkılacak süreç başarıyla netilenecek.

İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz.

"CHP UTANMADAN BİZE MAL ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Yargının tek yaptığı önüne gelen şikayetlerin gereğini yerine getirmekten ibaret. Ortada siyasi değil hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında biz yokuz. CHP rüşvet alınırken suçüstü yapılan bir olayı bile utanmadan bize mal etmeye çalışıyor.

Gözaltı olunca hemen siyasi operasyon dediler. Şimdi genel başkanı çıkmış şok oldum diyor. Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun en sonunda rezil rüsva olursun.

"İKLİM KANUNU YERLİ VE MİLLİ BİR KANUN"

2021’de Paris İklim Anlaşması’nı imzaladık. Devamı niteliğindeki İklim Kanunumuz da kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını netleştirdik. Tarım yasaklanacak çiftçi ekemeyecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir. İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. Değil tarım alanlarımızı 1 karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir.

6’lı masa diyerek tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Bay Kemal’i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini sandığa gömdük. Seçim kazanmadan Bay Kemal’e şirinlik yapan kapı kollarını da hezimete uğrattık. Anketlere göre tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler.

ERKEN SEÇİM KAPISINI TEKRAR KAPATTI

Demokratik sistem içinde meşruiyetten ayrılmadan mücadelemizi sabırla yürüttük. Son dönemde çıkardıkları gürültüde aynı aklı görüyoruz. Batılı ülkelere Türkiye'ye niçin müdahale etmiyorsunuz diyecek kadar alçalabileceklerine şahit olduk. Bir süredir sandıkta sandık deyip duruyor.

Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında mahalli idare seçimi 2029 yılında yapılacak Bay Özgür."