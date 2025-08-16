Erdoğan’dan vefat eden Milletvekili Ali Boğa için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye’deki trafik kazasında hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk’ün dün yaşanan iki ayrı trafik kazasında vefat etmeleri nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşlarına Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.